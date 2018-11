Sorteio do Euro'2020: Portugal em grupo reduzido e defendido pelo playoff

A seleção portuguesa, detentora do título, já sabe que vai ter um grupo reduzido na qualificação para o Europeu de 2020 e também que, se tudo correr pelo pior, terá sempre um playoff para se salvar.

A vitória no Grupo 3 da Liga A da recém-criada Liga das Nações, sem Cristiano Ronaldo, e consequente apuramento para a 'final four', que Portugal vai organizar em junho de 2019, valeram estas duas 'conquistas' ao conjunto de Fernando Santos.

O sorteio da fase de qualificação, que apura para a fase final os dois primeiros de cada um dos 10 grupos, não será, porém, uma 'formalidade' e muito por culpa da Alemanha, que claudicou da Liga das Nações e, por isso, ficou fora do lote de cabeças de série, sendo o grande 'problema' para as equipas com esse estatuto.

Portugal é uma delas, pelo que tem 10% de hipóteses de vir a medir forças com a Mannschaft na fase de apuramento, o que, a acontecer, reeditaria as fases de qualificação para os mundiais de 1986 (1-2 em casa e 1-0 fora) e 1998 (0-0 em casa e 1-1 fora).

O derradeiro duelo com os germânicos numa fase de apuramento representa, precisamente, a última vez que Portugal falhou uma fase final: depois disso, qualificou-se para nove consecutivas e ainda esteve, como anfitrião, no Euro'2004.

Entre os 'tubarões' do futebol do 'velho continente', a Alemanha, campeã mundial em 1954, 74, 90 e 2014 e europeia em 1972, 80 e 96, é, no entanto, o único que se pode atravessar no caminho da formação das quinas.

No mesmo pote de Portugal estarão Inglaterra, Holanda e Suíça, as outras vencedoras dos grupos da Liga A da Liga das Nações, mais França, Espanha, Bélgica, Croácia e os dois adversários na novel prova da UEFA, a Itália e a Polónia.

A seleção lusa está, com a exceção alemã, fora da rota das melhores seleções da Europa, mas também já sabe que não encontrará as que são, teoricamente, as piores, as do Pote 6, a Letónia, o Liechtenstein, Andorra, Malta e São Marino.

O grupo do detentor do troféu poderá ser A, B, C ou D, tal como sucede com Suíça, Holanda e Inglaterra, para que possam folgar na terceira e quarta jornadas de apuramento, entre 07 e 11 de junho de 2019, e disputar a 'final four' da Liga das Nações, a 5, 6 e 9, no Porto e Guimarães.

Assim, os vencedores do Europeu de 2016 ficarão num grupo de cinco seleções, sendo que, no Pote 2, a Alemanha está acompanhada por outras formações 'perigosas', como a Suécia e Dinamarca e a Rússia, anfitriã do Mundial de 2018.

A Islândia, a Bósnia-Herzegovina, que Portugal já bateu em dois playoffs, a Ucrânia, a Áustria, o País de Gales, de Gareth Bale, e a República Checa são os outros integrantes.

Quanto ao Pote 3, a Sérvia será um dos adversários mais complicados, num lote que inclui Eslováquia, Turquia, República da Irlanda, Irlanda do Norte, Escócia, Noruega, Finlândia, Bulgária e Israel.

No quatro pote da hierarquia está talvez a maior 'besta negra' da história da formação das quinas, a Grécia, que, em 2004, em pleno Estádio da Luz, negou a Portugal o título europeu, ao bater o 'onze' de Luiz Felipe Scolari por 1-0, na final.

Junto aos gregos estão Hungria, Roménia, Albânia, Montenegro, Chipre, Estónia, Eslovénia, Lituânia e Geórgia.

Do Pote 5 sairá um último adversário para Portugal, entre Macedónia, Kosovo, Bielorrússia, Luxemburgo, Arménia, Azerbaijão, Cazaquistão, Moldávia, Gibraltar e Ilhas Faroé.

Quaisquer que sejam os adversários, a formação das quinas já sabe que terá de ficar num dos dois primeiros lugares para ter acesso direto à fase final. Se for terceiro, quarto ou quinto, disputará um playoff.

A Inglaterra, a Suíça e a Holanda estão em situação idêntica e são, presentemente, os potenciais adversários lusos no playoff. Se estas seleções se qualificarem diretamente, terão uma última oportunidade, por ordem do ranking, as que falharem o apuramento.

O sorteio da fase de qualificação para o Europeu de 2020, que se disputará em 10 jornadas, de 21 de março a 19 de novembro de 2019, com o playoff entre 26 e 31 de março de 2020, realiza-se no domingo, em Dublin.