UEFA confirma sorteio para a qualificação para o Euro'2024 sem a presença da Rússia

A UEFA confirmou esta terça-feira que o sorteio da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024 não irá contar com a Rússia, seleção banida de todas as provas masculinas desde o início da guerra em solo ucraniano em fevereiro deste ano.A cerimónia irá ter lugar em Frankfurt, na Alemanha, uma das cidades-sede do Europeu, a 9 de outubro.Há 53 federações que irá entrar no sorteio sendo que a Mannschaft, anfitriã da prova, está automaticamente qualificada para a mesma. Existirão ao todo 10 grupos: sete deles com cinco equipas e três com seis equipas cada.Os 10 vencedores de grupo e os 10 segundos classificados apurar-se-ão diretamente para o Euro'2024. As restantes três serão atribuídas mediante a disputa de playoffs.