UEFA pondera aumentar fase final dos Europeus para 32 seleções

A UEFA já pensa em possíveis alterações no formato do Europeu e tem em mente aumentar para 32 as seleções que disputam a fase final da competição, já a partir de 2028, avança este domingo a 'Associated Press', citando uma fonte do organismo que rege o futebol europeu.





O atual formato da prova conta já com 24 equipas, ao contrário das habituais 16, numa alteração que entrou em vigor no Euro'2016. O plano agora passa por usar um sistema que permita às seleções mais fortes assegurarem um lugar na fase final e dar oportunidade a outras menos cotadas de discutirem o torneio.A mesma fonte adianta que a criação de uma fase de pré-qualificação para eliminar as formações mais fracas, como é utilizado na Ásia e na América do Norte, foi equacionada. Há também a possibilidade de seguir um modelo semelhante ao utilizado na Liga das Nações, no qual as equipas são divididas com base nas suas cotações no ranking, dando a garantia de ter jogos mais disputados e consequentemente apelativos para quem assiste e transmite.A próxima edição do Europeu será em 2024, na Alemanha, e deverá continuar a ser disputada por 24 seleções. As possíveis mudanças só deverão acontecer em 2028, edição na qual Itália, Rússia e Turquia são os países candidatos a receber a prova.