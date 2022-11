UEFA valida candidaturas do Reino Unido e Irlanda a Euro2028 e Turquia e Itália a 2032

A UEFA confirmou esta quarta-feira a receção das candidaturas conjuntas de Reino Unido e Irlanda à organização do Euro2028, e de Itália e de Turquia à edição de 2032 do torneio continental de futebol.

O prazo para apresentação dos projetos prévios terminava hoje, com Irlanda do Norte, Irlanda, Escócia e País de Gales a competirem com Turquia pela edição de 2028. Se os turcos não vencerem, lutarão pela organização de 2032 com os transalpinos.

O organismo de cúpula do futebol europeu esclarece ainda, em comunicado, que as três candidaturas têm até 12 de abril de 2023 para entregar o dossier definitivo, com uma decisão marcada para o outono do próximo ano.

Em março, a UEFA recebeu uma intenção da Rússia a estes torneios, mas a invasão russa à Ucrânia anulou esta pretensão, após clubes e seleções serem suspensas de competições internacionais.

O Euro2024 vai decorrer na Alemanha, na 17.ª edição do torneio, cujo atual campeão é a Itália, coroada em 2021, um ano depois do previsto devido à pandemia de covid-19.