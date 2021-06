Alemanha goleia antes do arranque no Euro'2020

A Alemanha goleou esta segunda-feira a Letónia por 7-1, naquele que foi o último jogo de preparação da 'Mannschaft' para o Euro'2020.





A goleada alemã começou a ser construída desde cedo e ainda antes da meia-hora de jogo já Gosens (19') Gündogan (21') e Thomas Müller (27') já tinham feito o gosto ao pé. Um autogolo de Ozols (39') e uma finalização certeira de Gnabry (45') aumentaram para cinco os golos da 'Mannschaft' ainda antes do intervalo.Na segunda parte, a formação germânica - um dos três adversários de Portugal no Grupo F no Europeu - continuou a carregar no acelerador e só parou quando o marcador já estava 7-1. Werner (50') e Sané (76') fizeram os dois restantes para os alemães. Saveljevs (75') apontou o golo de honra da Letónia.A Alemanha arranca o Euro'2020 no próximo dia 15, frente à Alemanha, depois segue-se Portugal, no dia 19, e fecha as contas frente à Hungria a 23 de junho.