Gosens diz que desta vez não pediu a camisola a Ronaldo: «Quero aproveitar esta vitória»

Há poucos meses, quando publicou um livro com memórias da carreira, o alemão Robin Gosens revelou que Cristiano Ronaldo recusou dar-lhe a camisola num jogo da Taça de Itália. Na altura, a revelação de Gosens fez com que os seus companheiros na Atalanta lhe oferecessem uma camisola de CR7 como presente.





Este sábado, o jogador de 26 anos, que foi eleito o homem do jogo no triunfo germânico diante de Portugal, em Munique, foi confrontado com esse episódio e admitiu que, desta vez, não pediu a camisola ao craque português. "Não pedi a camisola ao Cristiano Ronaldo, porque quero aproveitar esta vitória e esta noite", afirmou Gosens, à Sky Sport Italia.Sobre o jogo e o resultado, Gosens não escondeu a satisfação, sobretudo pelo golo marcado. "É certamente uma noite inesquecível para mim. Vencemos uma equipa verdadeiramente forte e consegui o meu primeiro golo neste torneio, bem como uma assistência. Estou feliz e orgulhoso. Sabíamos que tínhamos de vencer hoje, pois se perdêssemos seria muito difícil classificarmo-nos. Procurámos dar tudo tanto a atacar, como a defender, e estou feliz por termos vencido", analisou.