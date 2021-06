Havertz chega cheio de confiança

Recentemente campeão europeu pelo Chelsea, Kai Havertz quer agora repetir o feito, mas ao serviço da seleção alemã. Tal como Werner e Gündogan, o médio, de 21 anos, realizou ontem o primeiro treino ao serviço da formação de Joachim Löw, tendo assumido que espera chegar longe no Euro’2020. "Claro que ter vencido a Champions dá confiança e vou começar o Euro com outra motivação. Espero ajudar a seleção da melhor forma. Irei jogar onde o selecionador quiser e temos boas opções no ataque. Só penso em ganhar e chegar o mais longe possível na prova", garantiu Havertz.

De resto, foi ontem anunciado que a Alemanha irá ter 14 mil adeptos nas bancadas da Allianz Arena, nos duelos do Grupo F do Euro. Uma dessas partidas será entre Portugal e a Mannschaft e Havertz louvou o regresso do público. "É espetacular! Mesmo que sejam só 14 mil, vai parecer como se fossem 80 mil adeptos", confessou o médio do Chelsea. A Alemanha segue a sua preparação e só não contou no treino de ontem com Hummels, a recuperar de uma lesão no joelho direito.