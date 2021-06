Joachim Löw: «Estou muito feliz por termos seguido em frente neste grupo»

Joachim Löw, selecionador alemão, analisou o empate (2-2) frente à Hungria, resultado que chegou para os germânicos terminarem o Grupo F na segunda posição, com consequente qualificação para os oitavos de final do Euro'2020.

No final da partida, Joachim Löw sublinhou a satisfação pela sua equipa ter conseguido apurar-se. "Mostrámos enorme motivação, mas também cometemos erros. Foi bom ver que lutámos bastante até chegarmos ao empate. Foi um jogo tenso. Sabíamos que a Hungria iria dar tudo. Estou muito feliz por termos seguido em frente neste grupo", atirou, em declarações citadas pela UEFA.

"Todas as equipas 'pequenas' trabalham muito e defendem bem. A Hungria jogou com dez jogadores no seu meio-campo e não tinha nada a perder. É ótimo termos passado neste grupo difícil. Estamos ansiosos por defrontar a Inglaterra", concluiu.