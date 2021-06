Joachim Löw: «Não fiquei totalmente satisfeito com a vitória sobre Portugal»

Joachim Löw comentou o triunfo (4-2) sobre Portugal na segunda jornada do Grupo F, na antevisão ao duelo com a Hungria, agendado para esta quarta-feira, que encerra as contas do grupo quanto à qualificação para os oitavos de final do Euro'2020.

"Não fiquei totalmente satisfeito com a vitória sobre Portugal. Ainda existem coisas que temos efetivamente de melhorar. Cometemos alguns erros, mas dominámos, o que já é um bom ponto de partida", começou por dizer o selecionador alemão, antes de falar sobre o próximo adversário, a Hungria, que ainda só perdeu para Portugal.

"A equipa está totalmente focada. Sabemos que estamos a um pequeno passo e que está tudo nas nossas mãos. Estou à espera de uma atitude forte dos jogadores amanhã. A Hungria pode deixar-te a coçar a cabeça com o inacreditável trabalho defensivo que têm. É provável que não existem muitas chances à frente da baliza. Temos de criá-las e aproveitá-las muitos bem", concluiu.

À entrada para esta ronda decisiva, a Alemanha chega como segundo classificada, com os mesmos três pontos que Portugal, que é terceiro devido à desvantagem no confronto direto com os alemães. A França já está qualificada para a próxima fase, mas o primeiro lugar ainda não está assegurado.