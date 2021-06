Joachim Löw: «Sabíamos que Portugal tinha algumas dificuldades na defesa»

Após a vitória da Alemanha diante de Portugal, na 2.ª jornada do Grupo F do Euro'2020. Joachim Löw sublinhou a grande exibição dos germânicos e admitiu que preparou a partida sabendo das fragilidades defensivas da equipa das quinas.





"Foi um grande desempenho da nossa parte, contra uma seleção portuguesa muito forte tecnicamente e que aproveitou ações de contra-ataque. Mesmo em desvantagem, demonstrámos um grande espírito coletivo, não perdemos o controlo do jogo, fomos dinâmicos e enérgicos. Criámos muitas oportunidades e fomos sempre uma ameaça para a defesa portuguesa. É uma vitória merecida", afirmou o selecionador alemão, no final da partida realizada em Munique."O plano estratégico passava por por canalizar o jogo pelos nossos alas. Sabíamos que Portugal tinha algumas dificuldades na defesa, portanto jogámos com os nossos alas mais subidos. O Kimmich e o Gosens tiveram um grande desempenho. O Gosens também sabe marcar golos e essa é uma das qualidades dele", acrescentou o técnico, de 61 anos.Após a derrota no jogo inaugural, com a França, esta vitória deixa a Alemanha a depender apenas de si para chegar aos 'oitavos'. "Ganhámos um jogo e temos a qualificação nas nossas mãos", concluiu Joachim Löw.