Kimmich garante Alemanha focada na vitória: «Todos sabem o que estará em jogo»

Joshua Kimmich considerou, esta sexta-feira, na véspera do embate entre Alemanha e Portugal, que "todos os jogadores sabem o que estará em jogo" e garantiu que os germânicos querem vencer o encontro em Munique, até porque a Mannschaft perdeu na ronda inaugural diante da França e precisa de corrigir esse resultado.





"Queremos ganhar. Estes jogos, em competições como um Europeu, são aqueles que mais queremos disputar. Temos de mostrar o que somos capazes de fazer e encarar o jogo com a ambição de ganhar, porque temos qualidade para isso", afirmou o médio do Bayern, na conferência de imprensa de antevisão à partida.Kimmich assegurou que os germânicos estão "mais concentrados nas próprias qualidades do que nos pontos fracos de Portugal" e confessou que prefere jogar no meio-campo, como '6', do que na ala direita, onde atuou no início da carreira."No lado direito, sinto que o jogo passa ao meu lado. No meio-campo, estou mais envolvido no jogo, é mais fácil para comunicar com os meus colegas, consigo dar indicações. Na direita, tenho de ser paciente e esperar que a bola me chegue", concluiu.Portugal defronta amanhã a Alemanha, em Munique, a partir das 17 horas, a contar para a segunda jornada do Grupo F.