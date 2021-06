Löw agradado com a intensidade

A seleção alemã terminou ontem o estágio na Áustria e Joachim Löw ficou agradado com os jogadores que escolheu para o Europeu. “Tínhamos condições muito boas, realizámos tudo o que planeámos. Foi intenso e extenso”, revelou o selecionador. A equipa viaja agora para casa, pois hoje realiza mais um jogo particular frente à Letónia, em Düsseldorf. “Ainda tenho dois ou três pontos de interrogação. Mas vou fazer algumas alterações para esta partida e testar mais opções”, salientou.

A Alemanha, adversária de Portugal no Grupo F, vai estrear-se frente à campeã do Mundo, França, e Löw confirmou que há uma má notícia no seio da Mannschaft. “Neste momento, nem todos os médios estão aptos. Goretzka não completou um único treino. Vai precisar de mais alguns dias, talvez uma semana, para recuperar na totalidade. Provavelmente, não será opção para o primeiro jogo”, confessou o técnico. O problema é ainda mais extenso, pois a condição física de Kimmich também requer cuidados e Kroos, outro dos médios, apenas agora recuperou da Covid-19.