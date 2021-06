Löw prevê duelos de ‘mata-mata’

A Alemanha está inserida no grupo F, do qual faz parte a seleção portuguesa, e o técnico Joachim Löw não tem dúvidas em afirmar que os germânicos terão duelos de grande dificuldade. Em declarações à imprensa alemã, o selecionador, de 61 anos, perspetivou que todas as partidas na fase de grupos do Euro’2020 serão autênticos duelos de ‘mata-mata’. “Estamos inseridos num grupo muito complicado. Por isso mesmo pode-se dizer que vamos ter logo jogos a eliminar. Necessitamos de ter uma mentalidade ganhadora”, considerou o líder da mannschaft.

Entretanto, Löw contou com boas notícias, já que viu Hummels e Klostermann treinarem ontem de forma integrada com o restante grupo de trabalho. O central do Dortmund parece ter recuperado de um pequeno problema no joelho direito, ao passo que o ala do RB Leipzig voltou a treinar após uma lesão muscular. Desta forma, neste momento a única baixa na seleção alemã acaba por Goretzka, que está a contas com uma lesão muscular que o deve impedir de ser opção na primeira jornada do Europeu, diante de França.