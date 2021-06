Müller deve falhar jogo decisivo da Alemanha

Thomas Müller está a contas com uma lesão no joelho direito e deve desfalcar a seleção alemã, amanhã, com a Hungria. A formação de Joachim Löw terá um duelo decisivo no que diz respeito às contas do apuramento, mas o diário ‘Bild’ aponta como pouco provável que o avançado esteja apto. De resto, não está descartada a hipótese de Müller ser baixa nos ‘oitavos’.

Também Hummels (dores no joelho direito), Gündogan (lesão no gémeo da perna direita) e Klostermann (lesão muscular) foram ausências no treino de ontem, mas a imprensa alemã adianta que tanto o central como o médio estarão aptos para enfrentar a Hungria. Já Goretzka, que deve render Müller no onze, reagiu com ironia quando confrontando com a possibilidade. “Sinto-me bem. Ainda assim, não sou eu quem decide quem joga, num país em que não há só 82 milhões de virologistas, mas também 82 milhões de selecionadores...”

Kroos e o diálogo com Ronaldo

Toni Kroos revelou o teor da conversa que teve com Ronaldo, após o Portugal-Alemanha. “Falámos sobre o jogo que está para vir. Perguntei-lhe como estava em Itália”, disse sobre o ex-colega no Real Madrid.