Rüdiger e o duelo com a França: «Temos de ser um pouco 'porcos'»

A seleção francesa apresenta no seu plantel alguns dos melhores avançados do Mundo e, por isso mesmo, a defesa da Alemanha terá de estar alertada no encontro da 1ª jornada do Grupo F. Tendo isso em conta, o central Antonio Rüdiger garantiu que irá dar o mínimo de espaço aos gauleses, prometendo até usar táticas ‘sujas’.

“Temos de estar prontos para muitos duelos individuais. Temos de ser um pouco 'porcos' e não sempre simpáticos ou a jogar um futebol muito bonito. Contra jogadores desta qualidade, há que deixar uma posição bem vincada. Fazer sentir a nossa presença bem cedo”, sublinhou o central, de 28 anos.

Ainda assim, Rüdiger não tem problemas em atribuir o favoritismo à seleção francesa. “Na teoria, a França é mais forte e a favorita no torneio. Mas isso é apenas na teoria. Têm de demonstrá-lo em campo”, deixou bem claro.

Klostermann critica UEFA

Devido à pandemia, a UEFA permitiu que cada seleção convocasse 26 jogadores para o Euro’2020 e não os habituais 23, algo que mereceu críticas de Klostermann. “Acho uma regra infeliz. Fica difícil para um selecionador”, assumiu o ala.