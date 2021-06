Thomas Müller em dúvida frente à Hungria

O avançado Thomas Müller está lesionado e poderá falhar o encontro decisivo entre Alemanha e Hungria, na quarta-feira, da terceira jornada do Grupo F do Euro'2020 de futebol, revelou esta segunda-feira a federação germânica.

Müller lesionou-se no joelho numa ação defensiva nos minutos finais da partida frente a Portugal (4-2), no sábado, da segunda ronda, e esteve ausente do treino de esta segunda-feira da seleção alemã.

Um porta-voz da mannschaft confirmou aos jornalistas que o avançado de 31 anos tem um problema na articulação do joelho esquerdo, mas negou que Müller seja baixa certa para a partida com os húngaros, que decidirá as contas do Grupo F, em que fazem parte ainda Portugal e França, que se defrontam à mesma hora em Budapeste.

Mats Hummels e Ilkay Gündogan, que também saíram 'tocados' do confronto com Portugal, também não treinaram, mas deverão estar aptos para o jogo de quarta-feira em Munique, enquanto Kroos falhou igualmente a sessão, mas devido a cansaço.

A França lidera o Grupo F com quatro pontos, seguido de Alemanha e Portugal, ambos com três, e da Hungria, com um.

O Alemanha-Hungria e o Portugal-França têm início agendado para quarta-feira, às 20:00.