Trio da Champions integrado na Alemanha

Após o empate (1-1) no primeiro teste de preparação diante da Dinamarca, a seleção alemã regressou ao trabalho e contou com novidades na concentração. Gündogan (Man. City) e Havertz e Werner (Chelsea) juntaram-se ao restante grupo de trabalho que se encontra a estagiar na Áustria. Depois da chegada de Rüdiger, dois dias antes dos restantes, o selecionador Joachim Löw pode agora contar com todos os jogadores que disputaram a final da Liga dos Campeões, no Porto.

Os alemães realizam o último jogo de preparação na segunda-feira, diante da Letónia. Se por um lado, o técnico alemão pode estar contente por ter todos os jogadores integrados no estágio, por outro continua com uma dor de cabeça por resolver, já que Goretzka está, ainda, a recuperar da lesão muscular. O médio não esteve disponível para o particular com a Dinamarca e é provável que falhe também o embate com a Letónia. Aumentam, assim, as dúvidas sobre a sua disponibilidade para o jogo inaugural do Euro’2020, diante da campeã mundial França.