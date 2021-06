A UEFA arquivou este domingo a investigação que havia sido aberto à Federação Alemã (DFB) devido à braçadeira com as cores da bandeira da comunidade LGBT utilizada por Manuel Neuer no jogo frente a Portugal.





Em comunicado, a DFB explicou que o organismo que rege o futebol europeu considerou que a utilização da braçadeira foi utilizada por "uma boa causa" servindo para promover a diversidade e não teve qualquer propósito de enviar uma mensagem política, como chegou a ser falado.