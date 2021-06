Waldschmidt faz palpite para o jogo com Portugal e deixa alerta à Alemanha

Ausente da convocatória alemã que disputa o Euro'2020, Luca Waldschmidt é por estes dias um adepto mais da Mannschaft e será com atenção especial que no sábado seguirá o duelo com Portugal. Tanto por ser a equipa do seu país que está em campo, mas porque do outro lado estará a seleção do país onde atua neste momento. E essa ligação acabou mesmo por ser o mote para uma entrevista à emissora 'SWR - Südwestrundfunk', na qual o jogador das águias fez as suas previsões e ainda lançou alertas para aquilo que, no seu entender, pode fazer a diferença.





"Portugal sabe que temos qualidade. Diria que será um jogo equilibrado e o meu palpite é uma vitória alemã por 2-1", começou por dizer o avançado do Benfica, que aproveitou para alertar os seus compatriotas para os outros perigos portugueses para lá de Cristiano Ronaldo."Há muita qualidade em Portugal, especialmente na zona ofensiva, é claramente o ponto mais forte. Mas não é só Cristiano Ronaldo. Há também o João Félix ou o Rafa, com quem joguei no Benfica". Waldschmidt deixa ainda elogios à "linha defensiva, com Ruben Dias, que evoluiu de forma enorme no Manchester City este ano, e o Pepe, um jogador muito esperiente"."Estão muito bem consolidados", admite o dianteiro das águias, que aos 25 anos assume alguma tristeza por não ter sido convocado: "Adoraria estar lá e acrescentar as minhas qualidades à equipa. Mas já lá vai. Estou a trabalhar duro para lá voltar e representar de novo a seleção nacional. Ainda sou jovem, tenho 25 anos e ainda tenho uma vida pela frente.".