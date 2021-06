Werner e a hipótese de ser suplente: «Não sou jogador de amuar»

A seleção alemã tem passado por uma restruturação e parece agora não amedrontar tanto os adversários como antigamente; porém, se há sector onde a qualidade abunda, é precisamente no ataque. De tal forma que Timo Werner até pode ficar de fora das escolhas iniciais, ele que promete não amuar se isso acontecer.

"Creio que não vou ser titular, mas não há problema. Não sou jogador de amuar e ficar de braços cruzados, chateado, se for para o banco. Uma seleção não são apenas os 11 titulares e a Alemanha tem uma qualidade brutal no ataque. Seremos todos importantes e espero, claro, também ter os meus minutos", afirmou o dianteiro do Chelsea, que se sagrou campeão europeu de clubes em maio último.

Pica Benzema e CR7 vem à bailaWerner foi ainda questionado sobre o regresso de Benzema à seleção francesa... e a resposta provocou uma gargalhada. "Acho que a França não ficou mais fraca", brincou o avançado alemão, antes de atestar a qualidade e influência do 9 gaulês. "É certamente um dos três melhores avançados do Mundo, juntamente com Robert Lewandowski e Cristiano Ronaldo. Ele é incrível. Aprendo muito ao vê-lo jogar", sublinhou Werner.