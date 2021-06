De Bruyne foi operado com sucesso

O médio Kevin De Bruyne foi submetido com sucesso a uma pequena operação ao rosto e vai juntar-se à seleção belga na segunda-feira, com vista à preparação do Euro'2020, informou este sábado o selecionador.

"Ontem [sexta-feira] foi decidido que ele [Kevin De Bruyne] precisava de uma pequena intervenção. Foi hoje. Na segunda-feira, dia 7 de junho, ele vai entrar na concentração. Tudo correu muito bem", revelou o selecionador belga, o espanhol Roberto Martínez, à comunicação social.

Este tipo de cirurgia, que durou cerca de 20 minutos, "não exigirá" ao médio do Manchester City "muito tempo de recuperação", segundo o selecionador belga.

Roberto Martinez garantiu ainda que De Bruyne "está bem e de bom humor" e, ao que tudo indica, não terá de jogar com uma máscara protetora durante o Europeu.

No último sábado, De Bruyne, de 29 anos, sofreu duas fraturas no rosto num lance com o alemão Rudiger, do Chelsea, na final da Liga dos Campeões, que o Manchester City perdeu por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto.

A estreia da Bélgica está marcada para 12 de junho, frente à Rússia, em São Petersburgo, em jogo do Grupo B. O agrupamento inclui ainda Dinamarca e Finlândia.

A fase final do Euro'2020, adiado para 2021 devido à pandemia da covid-19, vai decorrer de 11 de junho a 11 de julho, em 11 cidades de 11 países.