Lukaku recorda fase complicada em 2018: «Passei por problemas mentais»

Romelu Lukaku, um dos destaques da seleção belga no Euro'2020 até ao momento, com três golos em três jogos, respondeu, nas suas redes sociais, a algumas perguntas colocadas pelos seus fãs. O avançado do Inter falou sobre o facto de ter sido muito criticado durante a sua carreira, sublinhou a contribuição de Thierry Henry para o jogador que se tornou, elogiou Kevin De Bruyne, e aproveitou para fazer uma breve referência a alguns problemas que teve durante 2018, quando representava o Manchester United.





"Em 2018, passei por alguns problemas mentais, sim. Eventualmente falarei deles", referiu o belga sobre essa má fase da sua carreira, em que foi alvo de muitas críticas: "Para ser sincero, não me importam. O meu trabalho é o que demonstra a minha mentalidade. Preocupo-me sempre em melhorar e ganhar jogos. Esqueço os prémios individuais, jogo para ganhar títulos", assegurou.Lukaku destacou ainda o impacto de Thierry Henry, adjunto da seleção belga, dizendo que "toda a seleção aproveita muito bem os seus conselhos", não esquecendo também De Bruyne e Kompany, dois nomes que colocou em grande plano: "O melhor médio do mundo? De Bruyne, sem dúvida. Gostaria de o levar para o Anderlecht. O defesa mais difícil que já enfrentei foi Vincent Kompany, conhece-me bem", rematou.Recorde-se que a Bélgica será adversária de Portugal nos oitavos de final do Euro'2020, em jogo a disputar no domingo, dia 27, pelas 20h.