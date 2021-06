Roberto Martinez: «Foi um grande teste às nossas capacidades»

A Bélgica carimbou hoje a passagem aos oitavos de final do Europeu após vitória por 2-1 frente à Dinamarca. O treinador da seleção belga, que soma já 6 pontos, não quis falar numa eventual conquista do título: "Vamos celebrar hoje e amanhã falaremos sobre o resto".





A Dinamarca ainda esteve em vantagem com um golo madrugador mas a resposta da Bélgica surgiu na segunda parte. "Estou muito orgulhoso dos meus jogadores, porque foi um grande teste às nossas capacidades. A Dinamarca usou a vantagem de ter os seus adeptos, mas tudo se resume à forma como reagimos. E aí fomos uma equipa coesa", disse Roberto Martinez no rescaldo do jogo.De Bruyne entrou na segunda parte e mexeu com o jogo, com uma assistência e o golo da reviravolta. Roberto Martinez elogiou o jogador dizendo que este "mostrou saber utilizar bem os espaços que a Dinamarca concedia com a alteração do sistema para este jogo".