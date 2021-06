Vertonghen e o apoio 'equivocado' dos filhos: «Tive de lhes explicar que o pai ia jogar contra Portugal»

Domingo, em Sevilha, Jan Vertonghen vai viver uma noite especial. Nos oitavos-de-final do Euro'2020, o defesa belga vai defrontar a seleção do país que o acolheu na última temporada e onde diz sentir-se bem. À imprensa do seu país, o jogador do Benfica admite conhecer a Seleção Nacional melhor do que ninguém, deixa elogios à qualidade lusa e até aponta uma tendência para Portugal deixar sempre marca na sua carreira.





"Obviamente que conheço melhor o adversário do que a maioria, pois passei um ano em Portugal. Para mim será um jogo mais especial em comparação com os restantes colegas. Esta é a sua geração mais forte em muitos anos. Tem jogadores fortes em todas as posições que jogam nas grandes ligas e que ganharam títulos. É uma equipa que tem sido construída ao longo do tempo", assume o defesa do Benfica, que parece ter uma história de momentos para recordar diante da Seleção Nacional: "Tive a minha primeira e a centéstima internacionalização diante de Portugal. Esta seleção parece ser algo comum na minha carreira. É especial encontrá-los agora, principalmente por ser tão cedo no torneio".Em Portugal há cerca de um ano, Vertonghen tem os seus filhos a estudar no nosso país, algo que provocou algum... 'conflito'. "Os meus filhos estão na escola e como todos têm de apoiar a seleção portuguesa. Tive de lhes explicar que o pai ia jogar contra Portugal. Creio que eles ainda não entenderam...", atirou entre risos o defesa encarnado, que a finalizar deixou elogios rasgados à forma como se sente no nosso país: "É um país fantástico e as pessoas são muito simpáticas. Criei vários laços em muito pouco tempo".