Yaya Touré elogia Hazard: «Ninguém utiliza melhor o rabo para bloquear os adversários»

Yaya Touré, antigo jogador do Manchester City, escreveu esta terça-feira um artigo de opinião no 'The Athletic' no qual teceu vários elogios ao médio belga Eden Hazard, em particular a forma como usa... o rabo para bloquear os adversários.





"Tornou-se quase uma piada ver o quanto grande é o rabo dele mas tornou-se também muito importante para a forma como joga. Hazard é muito perigoso quando a bola lhe chega ele tem talvez menos de cinco segundos antes de ter os adversários em cima dele - e lembro-me, do meu tempo no City, que todos querem limitar-lhe o tempo com a bola. Quando ela chega a Hazard, já ele sabe que os adversários estão a vir na sua direção, então ele espera pelo último momento e usa o rabo para os bloquear. Isso acaba por afastar os adversários - é quase como um murro... - e depois, quando há espaço entre ele e o defesa, ele dá início ao ataque", garantiu o antigo médio-defensivo, que representou os citizens entre 2010/11 e 2017/18."Não é o único, há mais casos de jogadores que utilizam o rabo para afastar adversários. Antoine Griezmaan, pela França, vemos também o Luis Suárez e o Sergio Agüero têm-no feito na Copa América, mas nenhum o faz melhor do que o Eden Hazard. A forma como consegue controlar a bola depois de usar o rabo, a forma como usa o corpo e ancas para proteger a bola quando rodeado por defesas, a forma como consegue seguir em qualquer direção depois do impacto... é inacreditável", garantiu.