Turco Cüneyt Çakir arbitra duelo entre Sérvia e Portugal

A UEFA já anunciou os árbitros para esta quinta jornada da fase de qualificação para o Euro'2020. Portugal vai defrontar a Sérvia este sábado, numa partida que será dirigida pelo turco Cüneyt Çakir.O experiente árbitro, de 42 anos, tem uma vasta experiência internacional, não só em competições de clubes como também de seleções. Inclusive já arbitrou encontros da Seleção de Portugal em quatro ocasiões: frente à Noruega na qualificação para o Euro'2012, diante da Espanha na meia-final do Euro'2012, contra a Islândia na fase de grupos do Euro'2016 e frente à Suíça na qualificação para o Mundial'2018.Cüneyt Çakir vai ser auxiliado pelos compatriotas Bahattin Duran e Tarik Ongun, enquanto Hüseyin Göçek assumirá as funções de 4.º árbitro.Este encontro com os sérvios é referente à quinta jornada da fase de qualificação para o Euro'2020. O duelo está agendado para as 19h45 deste sábado, em Belgrado. Portugal ocupa o 4.º lugar do Grupo B, com 2 pontos em 2 jogos, ao passo que a Sérvia ocupa a 3.ª posição, com 4 pontos em 3 jogos.