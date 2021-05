Fique a saber tudo sobre a formação germânica José Angélico 17:19

Longe dos tempos áureos - nos anos 50 do século passado era uma das seleções mais poderosas do Mundo -, a Hungria chega a este Europeu como favorita... a ficar no último lugar do grupo. A diferença de valores para os três rivais é abismal, mas até por isso pode tornar-se um adversário perigoso. Em 2016, no regresso a uma fase final da prova 44 anos depois, também ficou integrada no mesmo grupo de Portugal e, curiosamente, acabou mesmo por terminar em 1º lugar.



Repetir o feito parece missão impossível, principalmente depois das dificuldades sentidas no apuramento, apenas conseguido num playoff frente a Bulgária e Islândia. De qualquer forma, tem uma importante vantagem: vai jogar em casa com Portugal e a França, antes de fechar o grupo frente à Alemanha, em Munique.



Tem apenas 20 anos mas é já um nome bem conhecido no futebol europeu. Depois de ter brilhado ao serviço do Salzburgo, que o descobriu em 2017 nas camadas jovens do Videoton, o jovem médio mudou-se para o RB Leipzig, outro clube ligado à Red Bull, por 20 M€, em janeiro. Tornou-se no futebolista húngaro mais caro de sempre mas a transferência para a Alemanha não lhe correu bem pois não chegou a estrear-se na Bundesliga devido a uma lesão. Resta saber em que condições físicas chegará ao Europeu depois de ter sido o herói da qualificação: em novembro, fez o golo que completou a reviravolta frente à Islândia (2-1), aos 90'+2, no playoff.













Depois de ter conduzido o Honved ao título húngaro em 2017, o técnico italiano acabou por ser o escolhido para suceder a Georges Leekens como selecionador em junho de 2018. Com uma carreira discreta como jogador, o antigo defesa foi treinado por Marcelo Bielsa nos mexicanos do América e assume-se com um seguidor do carismático 'El Loco'. Como treinador fez carreira nas divisões secundárias de Itália antes de chegar à Hungria e passou ainda pelo Dunajska Strada, da Eslováquia, de onde seguiu para a seleção húngara. Obcecado pela análise das partidas, prepara os jogos até ao ínfimo pormenor.



Apesar de estar há quase meio ano sem jogar - o seu último jogo foi a 20 de dezembro, pelo Salzburgo, frente ao WAC -, Szoboszlai integra a convocatória de Marco Rossi e as esperanças da equipa passam muito pelo que o talentoso jovem médio do RB Leipzig possa fazer. De resto, o conjunto magiar conta com elementos com grande experiência, em especial no setor mais recuado e no ataque. Mas a verdade é que faltam grandes nomes de nível internacional.



Marco Rossi tinha no 4x2x3x1 o sistema preferencial mas na seleção húngaro tem apostado nos últimos tempos num esquema com três defesas (3x5x2). Uma estratégia que dá mais segurança defensiva e que acabou por lhe garantir o apuramento para o Europeu. Szoboszlai é o nome mais sonante e a grande incógnita é saber em que condições físicas estará o médio do RB Leipzig. O guardião Peter Gulácsi e do defesa Willi Orbán, também ambos dos vice-campeões alemães, são outras mais-valias, tal como os experientes avançados Ádám Szalai e Nikolic.



O percurso magiar em Europeus pouco tem a ver com o dos três rivais na primeira fase do Euro'2020, apesar de um 3º lugar em 1964 e de um 4º oito anos depois, numa altura em que nas fases finais participavam apenas quatro seleções. Depois disso, a Hungria apenas se voltaria a qualificar para a uma fase final da prova em 2016, onde surpreendeu ao ganhar o grupo onde estava incluído Portugal, caindo nos 'oitavos' frente à Bélgica com uma goleada por 4-0.



Em baixo pode consultar todo o calendário do Euro'2020. Integrada no Grupo F, o mesmo da Seleção Nacional, a Hungria disputará dois dos seus encontros enquanto anfitriã, em Budapeste, diante de Portugal (15) e França (19). O último, a 23, será diante da Alemanha, em Munique.



O capitão Ádám Szalai é o jogador da atual seleção húngara com mais jogos (70), mas longe do topo. O antigo guardião Kiraly e o ex-captião Dzsudzsák lideram esta lista, superando um dos históricos dos anos 50 e 60 do século passado, József Bozsik. Grosics, Puskás e Mátrai são outros exemplos dos tempos áureos da equipa magiar, entretanto ultrapassados por jogadores de gerações mais recentes.



Se ao nível das internacionalizações há vários jogadores de gerações recentes a destacar-se, nos goleadores isso fica muito mais complicado. Puskás ou Kocsis alcançaram números sensacionais e que parecem virtualmente impossíveis de repetir. Aliás, do top 10, aquele que jogou mais recentemente foi Tibor Nyilasi, que se retirou em... 1985! Ádám Szalai é o melhor goleador da atualidade, com 23 golos.