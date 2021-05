Presença assídua nas grandes competições internacionais nas duas últimas décadas - esteve nos quatro últimos Mundiais e apenas falhou Euro'2012 neste período -, a seleção helvética tem beneficiado das segundas gerações de imigrantes, oriundos principalmente da ex-Jugoslávia e de África. Um contributo bem à vista se olharmos à atual equipa, com nomes como Seferovic, Shaqiri, Xhaka ou Embolo, entre muitos outros. Num grupo que promete ser equilibrado, não falta ambição a uma Suíça que demonstra muita qualidade, com a maioria dos jogadores a alinharem em grandes campeonatos, como a Bundesliga ou a Premier League.

Shaqiri ou Xhaka até podem ter maior protagonismo e um currículo superior, mas o avançado do Benfica chega ao Europeu depois de ter marcado 26 golos pelos encarnados esta época, mais do que qualquer outro dos atacantes suíços (Gavranovic fez 19 pelo Dínamo Zagreb). Seferovic será, por isso, a principal referência ofensiva dos helvéticos, a quem não faltam jogadores para criar problemas a qualquer defesa na competição.

Tal como muitos dos seus jogadores, Petkovic também é oriundo da ex-Jugoslávia (nasceu na Bósnia e mas tem dupla nacionalidade). Foi na Suíça, onde terminou a carreira de jogador, que fez carreira como treinador, com duas curtas experiências na Turquia (Samsunspor) e Itália (Lazio). Assumiu o cargo de selecionador em 2014 e levou a equipa helvética aos 'oitavos' no Euro'2016 e no Mundial'2018, consolidando o estatuto de uma seleção incómoda para qualquer adversário.

Petkovic tem assumido grande flexibilidade em termos táticos ao longo da carreira, mas a opção por uma linha de três defesas tem sido uma constante nos últimos tempos. Sommer é o mais experiente da equipa e um nome seguro na baliza, tal como Schär e Akanji na defesa. Xhaka, Rodríguez, Embolo, Shaqiri e Seferovic são outros elementos com lugar cativo no onze.

Integrada no Grupo A, a seleção da Suíça arranca a sua prova a 12 de junho, diante do País de Gales, num jogo que poderá ser decisivo na definição de qual das equipas seguirá a favorita Itália rumo aos 'oitavos'. Depois, a 16, serão os transalpinos os oponentes dos helvéticos, antes de fechar a fase de grupos com a Turquia, a 20. Dos três jogos, apenas o duelo com a Itália (joga-se em Roma) não será em Baku, no Azerbaijão.