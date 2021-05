Fique a saber tudo sobre a formação transalpina José Angélico 20:01

O falhanço no apuramento para o Mundial'2018 provocou ondas de choque no 'calcio' e as mudanças na squadra azzurra foram imediatas. A aposta em Roberto Mancini como selecionador trouxe um futebol mais vistoso, embora sem descuidar a defesa, e os resultados têm sido animadores. Com uma maior aposta na juventude, a Itália garantiu a qualificação para o Euro'2020 só com vitórias e chega a esta fase final com a ambição e os argumentos para lutar pelos lugares cimeiros.





A qualidade técnica e criatividade, aliada a uma capacidade luta invulgar, fazem do médio uma das peças essenciais na estratégia da equipa. Chega ao Europeu depois de uma temporada complicada, marcada por várias lesões que o impediram de jogar com a regularidade esperada. Fez apenas 31 jogos (21 no campeonato francês) pelo PSG esta época. A qualidade técnica e criatividade, aliada a uma capacidade luta invulgar, fazem do médio uma das peças essenciais na estratégia da equipa. Chega ao Europeu depois de uma temporada complicada, marcada por várias lesões que o impediram de jogar com a regularidade esperada. Fez apenas 31 jogos (21 no campeonato francês) pelo PSG esta época.





Antigo avançado de renome, o técnico italiano conseguiu transformar uma squadra azzurra que atravessava um dos piores momentos da sua história depois de falhar o apuramento para o Mundial'2018. Estreou-se com uma vitória frente à Arábia Saudita, em maio de 2018, à qual se seguiram cinco jogos sem ganhar (incluindo derrotas com a França e Portugal). Mas, depois, voltou a vencer e Mancini bateu mesmo um recorde da seleção italiana ao triunfar em 11 encontros seguidos. No passado dia 17 de maio renovou o contrato até... 2026! Antigo avançado de renome, o técnico italiano conseguiu transformar uma squadra azzurra que atravessava um dos piores momentos da sua história depois de falhar o apuramento para o Mundial'2018. Estreou-se com uma vitória frente à Arábia Saudita, em maio de 2018, à qual se seguiram cinco jogos sem ganhar (incluindo derrotas com a França e Portugal). Mas, depois, voltou a vencer e Mancini bateu mesmo um recorde da seleção italiana ao triunfar em 11 encontros seguidos. No passado dia 17 de maio renovou o contrato até... 2026!



A lista final de convocados ainda não foi divulgada. A lista final de convocados ainda não foi divulgada.





Mancini tem vindo a apostar num 4x3x3 e conta com nomes incontornáveis como Donnarumma, Bonucci, Verratti ou Chiesa. A mescla entre a experiência e a juventude é o grande segredo do sucesso da equipa, que costuma marcar muitos golos, apesar de não ter um goleador a destacar-se - Immobile e Belotti são as principais opções no eixo do ataque, mas há muitos jogadores com capacidade para finalizar, como Chiesa, Insigne ou Bernardeschi. Mancini tem vindo a apostar num 4x3x3 e conta com nomes incontornáveis como Donnarumma, Bonucci, Verratti ou Chiesa. A mescla entre a experiência e a juventude é o grande segredo do sucesso da equipa, que costuma marcar muitos golos, apesar de não ter um goleador a destacar-se - Immobile e Belotti são as principais opções no eixo do ataque, mas há muitos jogadores com capacidade para finalizar, como Chiesa, Insigne ou Bernardeschi.





Apesar de ser uma das seleções com maior sucesso nos Mundiais (quatro títulos e mais duas finais perdidas e um 3º lugar), os italianos não têm conseguido repetir nos Europeus esse êxito. Campeã em 1968, numa fase final que organizou, a squadra azzurra chegou a mais duas finais, em 2000 e 2012, perdidas para a França e a Espanha, respetivamente. Apesar de ser uma das seleções com maior sucesso nos Mundiais (quatro títulos e mais duas finais perdidas e um 3º lugar), os italianos não têm conseguido repetir nos Europeus esse êxito. Campeã em 1968, numa fase final que organizou, a squadra azzurra chegou a mais duas finais, em 2000 e 2012, perdidas para a França e a Espanha, respetivamente.



Integrada no Grupo A, a seleção italiana será responsável (juntamente com a Turquia) por dar o pontapé de saída deste Europeu. Será a 11 de junho, no Olímpico de Roma. A caminhada transalpina segue no dia 16, frente à Suíça, e termina a 20, diante do País de Gales. Todos os encontros desta ronda inaugural serão disputados em Roma.





Integrada no Grupo A, a seleção italiana será responsável (juntamente com a Turquia) por dar o pontapé de saída deste Europeu. Será a 11 de junho, no Olímpico de Roma. A caminhada transalpina segue no dia 16, frente à Suíça, e termina a 20, diante do País de Gales. Todos os encontros desta ronda inaugural serão disputados em Roma.





Ainda em atividade mas já sem espaço na seleção, Buffon lidera destacado no número de encontros ao serviço da Itália, sendo um dos jogadores com mais jogos internacionais a nível mundial. De resto, Chiellini e Bonucci são os únicos elementos às ordens de Mancini neste Europeu que aparecem nos lugares de topo, ambos já com mais de 100 partidas. Ainda em atividade mas já sem espaço na seleção, Buffon lidera destacado no número de encontros ao serviço da Itália, sendo um dos jogadores com mais jogos internacionais a nível mundial. De resto, Chiellini e Bonucci são os únicos elementos às ordens de Mancini neste Europeu que aparecem nos lugares de topo, ambos já com mais de 100 partidas.