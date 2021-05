Fique a saber tudo sobre a formação britânica, que integra o Grupo A José Angélico 09:58

Depois do brilharete no Euro'2016, onde chegou às meias-finais, o País de Gales não conseguiu confirmar esse nível, acabando por falhar o apuramento para o Mundial'2018, o que levou à saída do treinador Chris Coleman. Ryan Giggs, antiga estrela do Manchester United e da seleção galesa, foi o sucessor escolhido e a verdade é que conseguiu apurar a equipa para este Europeu, apesar das muitas dificuldades. Porém, os problemas fora de campo que levaram mesmo a sua detenção sob a acusação de violência doméstica, conduziram à saída de Giggs e à promoção de Robert Page. Resta agora saber como isso afetará o rendimento de uma equipa renovada, com jovens de qualidade a juntarem-se a Bale, Ramsey e companhia, sendo certo que é muito difícil repetir o feito de 2016.





Depois de uma quebra evidente de rendimento no Real Madrid e de o regresso ao Tottenham, por empréstimo, também não ter começado da melhor forma, o esquerdino acabou a época em bom nível, somando 13 golos pelos spurs desde janeiro. Volta a ser a grande referência da seleção galesa e um perigo constante com a sua velocidade e os potentes disparos de pé esquerdo.

Depois de uma quebra evidente de rendimento no Real Madrid e de o regresso ao Tottenham, por empréstimo, também não ter começado da melhor forma, o esquerdino acabou a época em bom nível, somando 13 golos pelos spurs desde janeiro. Volta a ser a grande referência da seleção galesa e um perigo constante com a sua velocidade e os potentes disparos de pé esquerdo.





O afastamento de Ryan Giggs levou à promoção do seu adjunto, em abril. Rob Page é um antigo defesa com carreira feita nas divisões secundárias inglesas (apenas jogou uma época na Premier League, em 1999/2000, pelo Watford) e 41 internacionalizações pelo País de Gales. Como treinador, passou por Port vale e Northampton Town antes de ser nomeado treinador das seleções galesas de sub-21, sub-19 e sub-17, em 2017, tornando-se um dos auxiliares de Giggs em 2019.

O afastamento de Ryan Giggs levou à promoção do seu adjunto, em abril. Rob Page é um antigo defesa com carreira feita nas divisões secundárias inglesas (apenas jogou uma época na Premier League, em 1999/2000, pelo Watford) e 41 internacionalizações pelo País de Gales. Como treinador, passou por Port vale e Northampton Town antes de ser nomeado treinador das seleções galesas de sub-21, sub-19 e sub-17, em 2017, tornando-se um dos auxiliares de Giggs em 2019.



A lista final de convocados ainda não foi divulgada. A lista final de convocados ainda não foi divulgada.





A substituição de Ryan Giggs por Robert Page a poucos meses do Europeu pode trazer alterações, mas a equipa não deixará de apostar num esquema centrado na consistência defensiva, com reforço da zona central. Ainda assim, não faltam jogadores de qualidade a nível ofensivo para apoiar Bale, como Ramsey, Harry Wilson ou Daniel James. A substituição de Ryan Giggs por Robert Page a poucos meses do Europeu pode trazer alterações, mas a equipa não deixará de apostar num esquema centrado na consistência defensiva, com reforço da zona central. Ainda assim, não faltam jogadores de qualidade a nível ofensivo para apoiar Bale, como Ramsey, Harry Wilson ou Daniel James.





Se em Mundiais só participou numa fase final (chegou aos quartos-de-final em 1958), a estreia da seleção galesa em Europeus surgiu apenas em 2016 e com boas razões para festejar, pois a turma britânica atingiu as meias-finais, caindo frente a Portugal depois de surpreender a favorita Bélgica nos 'quartos'.

Se em Mundiais só participou numa fase final (chegou aos quartos-de-final em 1958), a estreia da seleção galesa em Europeus surgiu apenas em 2016 e com boas razões para festejar, pois a turma britânica atingiu as meias-finais, caindo frente a Portugal depois de surpreender a favorita Bélgica nos 'quartos'.



Integrada no Grupo A, a seleção galesa arrancará a sua aventura a 12 de junho, frante à Suíça, de um encontro no qual se jogará muito do seu futuro na prova. A partida será jogada em Baku, o palco também do segundo jogo, frente à Turquia, a 16. A ronda final será em Roma, diante da Itália, a dia 20.





Integrada no Grupo A, a seleção galesa arrancará a sua aventura a 12 de junho, frante à Suíça, de um encontro no qual se jogará muito do seu futuro na prova. A partida será jogada em Baku, o palco também do segundo jogo, frente à Turquia, a 16. A ronda final será em Roma, diante da Itália, a dia 20.





Em março passado, Chris Gunter tornou-se o primeiro jogador galês a chegar à centena de internacionalizações e o defesa deverá ter companhia em breve, pois o guardião Hennessey e Gareth Bale também não estão muito longe desse objetivo. Para trás ficam nomes históricos como Neville Southall, Gary Speed ou Ian Rush. Em março passado, Chris Gunter tornou-se o primeiro jogador galês a chegar à centena de internacionalizações e o defesa deverá ter companhia em breve, pois o guardião Hennessey e Gareth Bale também não estão muito longe desse objetivo. Para trás ficam nomes históricos como Neville Southall, Gary Speed ou Ian Rush.