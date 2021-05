Fique a saber tudo sobre a formação polaca, orientada por Paulo Sousa André Antunes Pereira 18:41

A Polónia parte para a quarta participação – e de forma consecutiva - em Europeus com Paulo Sousa ao leme de uma seleção experiente, como prova a presença de de nomes como Szczesny, Glik, Krychowiak, Milik ou Lewandowski. Mas conta também com jovens talentos como Frankowski, Reca ou Bielik e um ‘menino’ de 17 anos (Kacper Kozlowski) que é a grande surpresa na convocatória.



Inserida num grupo (E) em que a Espanha se apresenta como natural e principal favorita a ficar com o primeiro lugar, a Polónia deverá lutar com a Suécia pelo 2º posto e tem legítimas aspirações para seguir para a fase a eliminar. Se a Polónia conseguir igualar a prestação de 2016 (chegou aos ‘quartos’) já será considerado um resultado positivo, pois é preciso ter em conta que Paulo Sousa está ainda a conhecer os cantos à casa.





Eleito o melhor do Mundo para a FIFA em 2020, Lewandowski é o mais internacional e melhor marcador da história do futebol polaco. Dele - e da sua forma -, dependerá a maior fatia do sucesso que a seleção comandada por Paulo Sousa possa ou não alcançar neste Europeu.





Assumiu o cargo em janeiro e orientou a Polónia em apenas três jogos, pelo que não teve o tempo necessário - e que o próprio desejaria - para conhecer melhor os jogadores. Mesmo assim, com a tenacidade que carateriza os treinadores portugueses, é de esperar que faça um bom trabalho e conduza os polacos a bons resultados. A começar já neste Europeu.

O grande ausente nos eleitos de Paulo Sousa é o avançado Krzysztof Piatek, do Hertha Berlim, devido a lesão. Por outro lado, a grande surpresa é a chamada do médio Kacper Kozlowski, do Pogosz Szczecin. Com apenas 17 anos, espreita a estreia numa grande competição, contando apenas com uma internacionalização, frente a Andorra, no apuramento para o Mundial'2022.





Com apenas três jogos realizados, são legítimas as dúvidas quanto à estrutura que Paulo Sousa vai utilizar. Ainda assim, e tendo em conta o histórico do técnico português, nomeadamente a experiência anterior, no Bordéus, a Polónia deverá apresentar-se num 4x2x3x1.



Lewandowski é, naturalmente, o jogador no qual recaem as maiores responsabilidades e as esperanças de Paulo Sousa, colegas e adeptos polacos. Todos esperam que seja capaz de fazer o que melhor sabe: golos.





A Polónia arranca a fase de grupos em São Petersburgo (Rússia), frente à Eslováquia, a 14 de junho. Cinco dias depois joga em Sevilha diante da seleção da casa (Espanha) e regressa a São Petersburgo para, a 23 de junho, medir forças com a Suécia.





Lewandowski estreou-se pela seleção em 2008, já detém o recorde de internacionalizações (118) e ainda irá aumentar esse registo nos próximos anos. 'Kuba' Blaszczykowski (108) e Michal Zewlakow (102) completam o pódio, sendo que além deste trio só Gregorz Lato aingiu a centena de jogos pela Polónia.