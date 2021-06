Bom dia! Depois do dia de ontem, marcado pelo susto com Christian Eriksen, que já se encontra estável, arrancam hoje os jogos do Grupo C, Áustria-Macedónia e Holanda-Ucrânia, assim como o primeiro do Grupo D, o Inglaterra-Croácia. Fique aqui a par de tudo o que se passa com todas as seleções e outros temas relacionados com a prova!

Ao Minuto há 53 min 09:29 João Cancelo testa positivo à covid-19 Lateral português testou positivo à covid-19 depois de um teste realizado este sábado, e vai ser substituido por Diogo Dalot na convocatória da seleção. As autoridades de saúde húngaras tomaram conhecimento do cumprimento dos procedimentos de proteção e autorizaram Portugal a cumprir o plano estipulado para o Euro'2020 sem qualquer alteração. há 1 horas 09:09 Diogo Jota conta que a Seleção viveu "com sobressalto" o que sucedeu a Erikson O sucedido ontem com Christian Eriksen no jogo da Dinamarca com a Finlândia foi vivido "com sobressalto" pelos jogadores da Seleção portuguesa, que acompanhavam o jogo pela televisão. há 1 horas 08:44 Conquista do Euro'2020 vale prémio chorudo

Paulo Calado O vencedor do Euro'2020 arrecada, no máximo, 34 milhões de euros. É um aumento de 23 por cento em relação à edição de 2016, segundo a informação da UEFA. Só que desta vez, terá de ser dividida entre 26 jogadores, ao invés dos 23 que participaram anteriormente na prova. Confira mais aqui. há 1 horas 08:41 Os golos que unem Puskas e Ronaldo Gyorgy Szollosi é jornalista na Hungria e a pessoa que mais sabe sobre Ferenc Puskas no país. Embaixador oficial do 'Legado de Puskas', sentou-se com a reportagem de Record nas bancadas do Pancho Arena. Leia aqui o artigo na íntegra. há 1 horas 08:38 Southgate atento à esquerda croata

Reuters O técnico inglês não se pode queixar de falta de informação. Durante o treino da seleção dos Três Leões, passou um avião com uma tarja curiosa: "A maior parte dos golos da Croácia surgem pela esquerda". Em resposta, Southgate atirou: "A Croácia é uma equipa equilibrada e lutadora, mas que também tem jogadores tecnicamente evoluídos. As últimas quatro vezes que a defrontámos foram sempre duelos renhidos". há 1 horas 08:36 Pandev não esquece Mourinho: «Conseguiu criar um grupo incrível»

Lusa/EPA Goran Pandev será sempre um dos nomes deste Campeonato da Europa. À beira de completar 38 anos e depois de uma carreira vincada em clubes de renome, como Nápoles e Inter, o dianteiro irá finalmente estrear-se num grande palco pelo seu país. Pandev foi o centro das atenções na antevisão ao jogo deste domingo, frente à Áustria, e recordou a convivência com José Mourinho, no Inter. Veja as declarações do jogador. há 1 horas 08:33 De Boer foi aconselhado a mudar a tática mas recusou

Lusa/EPA Frank de Boer foi surpreendido por uma mensagem de avião no treino da seleção da Holanda. "Frank, apenas 4x3x3", podia ler-se nos céus. O selecionador começou a testar, uma semana antes do Euro’2020, um sistema tático composto por uma linha defensiva com cinco elementos e ao que parece os adeptos não ficaram satisfeitos. Contudo, o treinador já garantiu que vai manter-se fiel aos seus princípios. "Obrigado pelo conselho, mas vou manter o 5x3x2", disse o selecionador holandês, na véspera de defrontar a Ucrânia, acrescentando. há 1 horas 08:30 Espanhóis rebentam a ‘bolha’ e atiram-se ao trabalho

Lusa/EPA Luis Enrique orientou este sábado a primeira sessão com todos os convocados de Espanha juntos, desde que no último domingo foi anunciado o caso positivo de Busquets. Desde então, o selecionador dividiu a preparação em grupos, programou sessões individuais e criou uma ‘bolha’ secundária. há 1 horas 08:27 Werner e a hipótese de ser suplente: «Não sou jogador de amuar»

Lusa/EPA A seleção alemã tem passado por uma restruturação e parece agora não amedrontar tanto os adversários como antigamente; porém, se há sector onde a qualidade abunda, é precisamente no ataque. De tal forma que Timo Werner até pode ficar de fora das escolhas iniciais, ele que promete não amuar se isso acontecer.

