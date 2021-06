há 1 horas 09:36

Mbappé e a polémica com Giroud: «Preferia que tivesse conversado comigo»





Kylian Mbappé admitiu que teve um pequeno desentendimento com Olivier Giroud, depois de o avançado do Chelsea ter criticado algum individualismo do colega no particular com a Bulgária. Em vésperas de a seleção francesa defrontar a Espanha no arranque do Euro’2020, Mbappé não fugiu à questão e assumiu que se sentiu afetado pela situação.