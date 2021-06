Euro'2020 ao minuto: siga tudo o que se passa

Bom dia! Depois da vitória de Portugal de ontem, começa hoje a segunda ronda de jogos no grupo A, com o Turquia-Gales e o Itália-Suíça, assim como no grupo B, com o Finlândia-Rússia. Acompanhe aqui o dia a dia de todas as seleções no Euro'2020.

Ao Minuto há 9 min 10:13 O segredo da seleção espanhola na recuperação de lesões

EPA A seleção espanhola, notícia nas últimas semanas pelos cuidados na preparação física dos jogadores, adquiriu uma máquina que tem como objetivo acelerar a recuperação. A "Bomba Diamagnética CTU Mega 20", como é designada, está indicada para tratar de problemas como contusões, distensões musculares ou torções, e chega para contribuir na recuperação entre jogos, sendo esta quarta-feira um dos assuntos em destaque na imprensa local. há 11 min 10:11 «Como em 18»: 1.ª página do 'L'Équipe' gera controvérsia

A França venceu terça-feira a Alemanha (1-0), em jogo a contar para a fase de grupos do Euro'2020 graças a um autogolo de Mats Hummels, triunfo que mereceu naturalmente grande destaque na imprensa gaulesa. Até aqui, tudo normal. Só que a polémica estalou quando o jornal francês 'L'Équipe', em 1.ª página alusiva à partida, escreveu: "Como em 18". A frase tem como referência o Campeonato do Mundo conquistado pela França em 2018 mas gerou muitas críticas. há 1 horas 08:55 Recordes alimentam imparável Cristiano Ronaldo

Paulo Calado Antes do arranque do Euro’2020, Cristiano Ronaldo deixou bem claro que não vivia de recordes e sim do sucesso coletivo da Seleção Nacional, mas a verdade é que o avançado, de 36 anos, continua a fazer a história. Além de ter sido decisivo no triunfo (3-0) de Portugal sobre a Hungria ao bisar, CR7 fixou outros recordes dos Europeus. há 1 horas 08:53 Beto: «Portugal está entre os favoritos do Euro»

Muita esperança para este Europeu, com Portugal na primeira linha entre os favoritos à conquista do Campeonato da Europa. É assim que Beto, ex-internacional luso, encara a campanha da equipa de todos nós na prova em curso, em conversa com Record. Leia aqui as declarações. há 1 horas 08:51 Roberto Mancini com confiança nos píncaros

EPA Roberto Mancini, selecionador italiano, transborda de confiança após a vitória convincente (3-0) frente à Turquia na jornada inaugural. "Estou confiante de que somos uma das melhores equipas do torneio. Amanhã [hoje] vamos assistir a um jogo entre duas seleções que querem seguir em frente. Veremos o que acontece. Só tenho a certeza de que vamos dar o nosso melhor, sem tomarmos nada como garantido", destacou. Leia aqui o artigo. há 1 horas 08:50 Morata recebe onda de apoio após assobios

Reuters Depois da sua exibição frente à Suécia, Álvaro Morata, avançado espanhol, recebeu duras críticas, que não ficaram sem resposta dos seus colegas de equipa, que optaram por motivar o jogador: "Não se pode duvidar de um avançado como o Álvaro, que já demonstrou muito. Talvez no próximo jogo marque três e cale a boca a todos!", atirou Laporte, defesa do Manchester City. Pedri, o mais jovem espanhol a jogar num Europeu, também saiu em defesa do avançado: "Todos podemos falhar. O Morata trabalha muito para nós e isso vê-se em campo." há 1 horas 08:48 Sommer é dúvida e Seferovic titular

EPA A grande dúvida na equipa da Suíça para o confronto com a Itália está na baliza. O guardião Yann Sommer treinou-se ontem com os restantes companheiros, mas pode abandonar a concentração a qualquer momento para poder assistir ao nascimento do seu segundo filho. Já Seferovic, do Benfica, deverá ser o avançado de serviço. há 1 horas 08:47 Rússia espera manter tradição com Finlândia

Reuters A Rússia não entrou bem no Euro’2020 ao perder (0-3) frente à Bélgica, na 1ª jornada do Grupo B, e quer dar uma resposta à altura no duelo de hoje com a Finlândia. A formação de Cherchesov soma apenas triunfos nos encontros realizados perante o rival finlandês e o selecionador quer manter a tradição. Ainda assim, Cherchesov alerta para os perigos da Finlândia, que triunfou na estreia em fases finais de um Euro. Leia o artigo na íntegra aqui. há 1 horas 08:46 Vertonghen não preocupa

Reuters Jan Vertonghen causou alguma preocupação quando deixou o encontro entre Bélgica e Rússia com queixas, mas o central, de 34 anos, estará apto para alinhar pelos diabos vermelhos na partida de hoje, frente à Dinamarca. O defesa do Benfica acabou por ter uma pequena dor no tornozelo direito, mas é dado como apto pelo departamento médico da seleção.