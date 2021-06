Passo a passo

Começámos em grande e agora não é para parar! Com a vitória por três golos de diferença contra a Hungria, a seleção das quinas fica bastante mais perto de passar à próxima fase, mas ainda faltam os dois tubarões do nosso grupo.





Sábado há jogo contra a Alemanha, que não começou o torneio da melhor forma e precisa urgentemente de pontos para poder sonhar em passar a fase de grupos. Azar o deles, que vão encontrar uma seleção portuguesa com a moral em alta e com o nosso capitão a continuar a bater recordes (não que isso seja uma novidade).Diz o "nosso" Futre que no sábado vai haver uma chuva de golos em Munique e ele quer tanto a vitória que desta vez nem quis saber da odd e deixou o Liminha tratar do assunto.Vamos lá Portugal, que isto promete!