Euro'2020 ao minuto: siga tudo o que se passa

Bom dia! Começa hoje a segunda ronda de jogos no grupo F de Portugal, com o Hungria-França, pelas 14h, e o Portugal-Alemanha, pelas 17h. Siga aqui as incidências relacionadas com todas as seleções.

Ao Minuto há 12 min 08:30 Apoio nas vozes de 2.500 lusos em Munique

Paulo Calado Depois de jogar numa Puskas Arena lotada em Budapeste, a Seleção Nacional terá um ambiente algo diferente no Allianz Arena. Com uma limitação de 20 por cento da capacidade, vão entrar 14.500 adeptos na casa do Bayern Munique, onde se esperam 2.500 adeptos lusos. há 13 min 08:29 Rúben Dias em risco caso veja cartão amarelo

Diogo Pinto/FPF Fernando Santos tem um motivo de preocupação durante o jogo deste sábado. É que Rúben Dias está em perigo de exclusão para o embate com França, uma vez que viu um amarelo diante da Hungria e duas admoestações resultam num jogo de suspensão na fase de grupos. Caso saia ileso, continuará em risco diante dos gauleses mas para os oitavos-de-final, em caso de qualificação, obviamente. há 14 min 08:28 João Félix com queixas na coxa

Paulo Calado Pode não passar de um susto, mas João Félix, de 21 anos, apresentou algumas queixas na coxa esquerda no treino desta sexta-feira no Allianz Arena. Quando estava quase a terminar o período de 15 minutos abertos à comunicação social, o jogador do Atlético Madrid dirigiu-se junto do departamento médico da Seleção Nacional e fez sinal de incómodo na perna esquerda. há 16 min 08:26 De Bruyne não sente nada no lado esquerdo da cara

Reuters Mas quem precisa de sentir a cara para jogar futebol ao mais alto nível? Esta é a pergunta que apetece colocar depois da exibição de De Bruyne [golo e assistência] na vitória [2-1] da Bélgica sobre a Dinamarca. O atacante não sente o lado esquerdo da face desde que foi operado a 4 de junho para debelar uma dupla fratura contraída após uma placagem de Rüdiger na final da Champions. Leia as declarações do belga. há 17 min 08:25 Marco Rossi espantado com Deschamps: «Ele sabe quem eu sou?»

Reuters Marco Rossi, selecionador da Hungria, mostra-se espantado por Didier Deschamps... saber que ele existe. "Ele sabe quem eu sou? Digam-lhe que fico maravilhado por ter falado de mim. É preciso ver que ele é um treinador cotadíssimo que já venceu muitos troféus e conquistará muitos mais", diz o italiano, de 56 anos, atirando a pressão para cima da França: "É a favorita à vitória do Euro. Conta com o formidável Mbappé entre outras estrelas. O seu grupo vale 900 milhões de euros, o nosso apenas seis milhões. Mas queremos deixar os nossos adeptos orgulhosos. Esperemos que a França não esteja num dia bom." há 18 min 08:24 A antevisão do Portugal-Alemanha: existe vida no grupo

Lusa Portugal apura-se para os oitavos-de-final do Euro’2020 se vencer a Alemanha; e se bater os alemães e a França não perder com a Hungria, reserva a passagem no primeiro ou segundo lugar – a definir no jogo com os franceses. Leia aqui na íntegra. há 19 min 08:23 O calor vai apertar por todos os lados

Reuters A França quer carimbar já este sábado a qualificação para a fase do mata-mata, mas vai ter que enfrentar em Budapeste uma Hungria sedenta de pontos e... dois tipos de calor: o dos termómetros (previstos 33 graus centígrados à hora do jogo) e o das bancadas (mais de 60 mil húngaros). há 21 min 08:21 Hugo Almeida: «Jogo com a Alemanha é digno de uma final»

A temível seleção alemã é um pesadelo que assombra Portugal há muito tempo. A última memória remonta ao Mundial’2014, quando a Seleção Nacional sofreu uma pesada derrota por 4-0, no primeiro jogo da fase de grupos. Hugo Almeida foi um dos protagonistas nesse momento de infelicidade portuguesa. Leia aqui as declarações do ex-internacional. há 22 min 08:20 Southgate: «Foi um jogo frustrante»

O selecionador inglês era o espelho dos adeptos: "Foi um jogo frustrante. Sabemos que podemos jogar melhor do que isto." Southgate , que escalou a equipa mais jovem de sempre da Inglaterra em fases finais de grandes competições, teve ainda elogios para o adversário. há 24 min 08:18 Steve Clarke: «Tivemos as nossas ocasiões»

Steve Clarke estava contentíssimo com o desempenho da sua equipa: "Jogámos muito bem. Sei que tenho um bom grupo de jogadores e eles demonstraram-no esta noite." O selecionador escocês referiu também que a sua equipa não se limitou a defender.