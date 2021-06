Euro'2020 ao minuto: siga tudo o que se passa

há 47 min 08:29

Luis Enrique preocupado após novo empate: «Esperava mais superioridade»



Lusa/EPA

Luis Enrique não escondeu a desilusão no final do empate com a Polónia, mostrando-se dececionado com a exibição da seleção espanhola, que voltou a não conseguir vencer, depois do nulo na 1.ª jornada do Grupo E com a Suécia.