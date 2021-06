Euro'2020 ao minuto: siga tudo o que se passa

há 47 min 09:24

Seferovic à espera do amigo Vertonghen

"Gostava de apanhar a Bélgica. Está lá o Vertonghen", disse Haris Seferovic, numa conversa virtual com os jornalistas, ele que está assim a fazer figas para encontrar o colega e amigo nos ‘oitavos’ do Campeonato da Europa. Embora o emparelhamento da próxima fase ainda não esteja naturalmente definido, a verdade é que os suíços figuram atualmente entre os melhores terceiros classificados (importante relembrar que seguem em frente os quatro melhores) e há uma forte possibilidade de medirem forças com a Bélgica no primeiro encontro do ‘mata-mata’. Leia aqui o artigo na íntegra.