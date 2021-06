Euro'2020 ao minuto: siga tudo o que se passa

há 9 min 09:04

Futre pede que se ilumine estádio de Munique e partilha foto a beijar ex-jogador do Real Madrid



Paulo Futre entrou na polémica gerada pela iluminação do estádio de Munique com as cores arco-íris - símbolo associado à comunidade LGBT -, uma medida que acabou por ser rejeitada pela UEFA. O antigo futebolista português escreveu nas redes sociais "acendam-no Munique" e partilhou uma foto em que aparece a beijar Francisco Buyo, antigo guarda-redes do Real Madrid que foi seu rival no campo mas que hoje é um dos seus grandes amigos.