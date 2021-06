Euro'2020 ao minuto: siga tudo o que se passa

há 42 min 09:03

Cristiano Ronaldo em foco até com os rivais



Paulo Calado

Quando Benzema marcou o primeiro golo da França, Cristiano Ronaldo tentou tranquilizar os colegas com um gesto: "Calma". Depois, trocou sorrisos com o antigo companheiro de equipa no Real Madrid na altura em que se cruzaram no centro do relvado para recomeçar o jogo. Voltaram a aproximar-se na saída para o intervalo, com mais sorrisos numa conversa animada até à entrada para o túnel de acesso aos balneários, zona em que trocaram de camisolas.