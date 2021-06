Euro'2020 ao minuto: siga tudo o que se passa

há 51 min 09:22

Luka Modric deixa aviso aos espanhóis



Reuters

Depois de ter entrado no Europeu com uma derrota frente a Inglaterra e um empate no jogo com a República Checa, na última jornada do Grupo D a Croácia venceu a Escócia com uma exibição de gala e garantiu o 2.º lugar. Segue-se a Espanha nos ‘oitavos’, e Luka Modric já deixou o aviso: "A verdade é que não jogámos bem nos dois primeiros encontros, mas se jogarmos como fizemos com a Escócia podemos ganhar a qualquer equipa".