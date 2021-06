há 1 horas 08:07

Seleção de partida para Sevilha

A Seleção Nacional deixa hoje Budapeste, Hungria, e viaja para Sevilha, Espanha, onde vai discutir um lugar nos quartos de final com a líder do 'ranking' mundial Bélgica, no domingo. O campeão europeu deixa a unidade hoteleira na qual está instalado na capital húngara, pelas 08:30 (07:30 em Lisboa), e viaja para Sevilha, às 10:00 (09:00), tendo chegada prevista à cidade do sul de Espanha às 13:30 (12:30).



Na parte da tarde, a partir das 17:30 (16:30) o selecionador luso, Fernando Santos, e um jogador a designar vão falar à comunicação social em conferência de imprensa remota, que antecede à derradeira sessão de treino de adaptação ao relvado do Estádio La Cartuja, em Sevilha, palco do duelo dos 'oitavos'.



O apronto no relvado terá início às 18:30 (17:30) e os primeiros 15 minutos serão abertos aos jornalistas.