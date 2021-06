Euro'2020 ao minuto: siga tudo o que se passa

há 1 horas 08:10

Duelo de titãs hoje nos 'oitavos'

Depois do surpreendente afastamento da França, às mãos da Suíça, e do apuramento da Espanha, após vitória sobre a Croácia, Inglaterra e Alemanha defrontam-se hoje num jogo entre candidatos ao título no Euro'2020, num dia em que Suécia e Ucrânia definem a oitava e última seleção a ocupar um lugar nos quartos de final da competição.



No primeiro jogo do dia, a partir das 17:00, no Estádio Wembley, em Londres, frente a frente estarão dois antigos campeões mundiais, com a Inglaterra a chegar aos 'oitavos' como vencedora do grupo D, e a Alemanha na qualidade de segunda colocada no grupo F, que integrou Portugal.



É um duelo de 'titãs' neste Europeu, entre duas seleções históricas: de um lado, a Alemanha, quatro vezes campeã mundial (1954, 1974, 1990 e 2014) e três vezes campeã europeia (1972, 1980 e 1996), e do outro a Inglaterra, campeã mundial em 1966.



No outro jogo de hoje, a surpreendente Suécia, que mesmo sem o lesionado Zlatan Ibrahimovic venceu o grupo da Espanha, encontra em Glasgow, em jogo com início às 20:00, a Ucrânia, o quarto terceiro melhor classificado.



Os suecos saíram da fase de grupos com um empate e duas vitórias (com Polónia e Eslováquia), enquanto à Ucrânia bastaram três pontos (e 4-5 em golos marcados e sofridos) para ser a última seleção a apurar-se para os oitavos de final.