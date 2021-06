Euro'2020 ao minuto: siga tudo o que se passa

há 1 horas 09:37

Zidane ‘ameaça’ Deschamps no comando da França





Abriu a ‘caça às bruxas’ em França. A eliminação da campeã mundial diante da Suíça, numa fase precoce do torneio, levantou a discussão em torno da continuidade de Didier Deschamps, com contrato até 31 de dezembro de 2022, ou seja até ao final do Mundial no Qatar. Não é a primeira vez que Deschamps é questionado. Quando perdeu o Euro’2016 para Portugal, em Paris, a porta de saída também ficou entreaberta, mas, na altura, o presidente da federação segurou o técnico que, dois anos mais tarde, retribuiu a confiança com a conquista do título mundial. Agora, na ressaca do revés com a Suíça, Noël Le Graët hesita.