Euro'2020 ao minuto: siga tudo o que se passa

há 1 horas 12:50

João Brandão: «Shevchenko foi sempre acessível e de trato fácil»

O sucesso da Ucrânia não pode ser entendido como uma surpresa, segundo a opinião de João Brandão, adjunto do ex-treinador do Shakhtar, Luís Castro, que, a Record, enalteceu Shevchenko. "Foi sempre muito profissional, atencioso e preocupado com os jogadores. Destaco dois pormenores: quando ia ver os nossos jogos, fazia questão de descer ao balneário trocar impressões connosco e com os jogadores. Outro pormenor: quando fazíamos a nossa 2ª pré-temporada, em janeiro, esteve sempre presente e a sua equipa técnica acompanhou o nosso trabalho. Havia uma permuta constante de dados com o míster Luís Castro. Foi sempre muito próximo dos jogadores, acessível e de trato fácil", explicou o técnico.