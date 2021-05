Não são boas as notícias para a Alemanha. A 'Maanschaft', que partilha o Grupo F do Campeonato da Europa com Portugal, França e Hungria, não deverá contar com o indiscutível Goretzka no início da grande competição, ele que saiu lesionado na goleada (6-0) do Bayern Munique sobre o Borussia M' Gladbach.





O médio, de 26 anos, contraiu uma rutura muscular na parte posterior da coxa direita e deverá enfrentar uma paragem de quatro semanas, um período que colide com o arranque do Europeu. Goretzka, que é um dos 'pilares' do sistema de jogo de Joachim Löw, terá que ter uma recuperação relâmpago para conseguir dar o seu contributo no primeiro jogo, diante da França, agendado para 15 de junho. De seguida, os germânicos enfrentam Portugal (19 junho) e Hungria (23 junho).