À atenção de Portugal: há diferenças entre ser 1.º ou 2.º no apuramento para o Euro

Portugal pode celebrar esta segunda-feira o apuramento para a fase final do Euro'2020, caso vença na Ucrânia e a Sérvia não ganhe na visita à Lituânia. Nesse cenário, a Seleção Nacional teria como garantia que terminaria em primeiro ou em segundo lugar do grupo B, sendo que ambos dão a qualificação direta. No entanto, há diferenças significativas entre acabar como líder ou vice-líder nesta fase.De acordo com as regras do sorteio da fase final, que irá decorrer a 30 de novembro, os 24 apurados serão divididos em quatro potes. E o pote 1, onde todos querem estar para fugir aos tubarões (pelo menos num plano teórico), integrará apenas os seis melhores primeiros classificados da fase de qualificação. Já o pote 2 incluirá os restantes quatro primeiros classificados mais os dois melhores segundos.Um triunfo amanhã deixará Portugal a 2 pontos da líder Ucrânia mas com menos um jogo, o que significa que passaria a depender apenas de si para terminar no primeiro posto. Algo que Fernando Santos sempre disse ser o objetivo primordial.- Seis melhores primeiros classificados- Restantes quatro primeiros classificados- Dois melhores segundos classificados- Melhores segundos classificados (3.º ao 8.º)- Dois piores segundos classificados- Quatro vencedores do playoff