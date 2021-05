À atenção de Portugal: Hungria divulga lista de pré-convocados para o Euro'2020

O selecionador da Hungria, o italiano Marco Rossi, divulgou esta quinta-feira os 30 jogadores pré-convocados para a fase final do Euro'2020, no qual os magiares integram o Grupo F, juntamente com Portugal, Alemanha e França.

"Estou a convocar a maioria dos jogadores que nos qualificaram para o Euro'2020 e que também conseguiram a promoção na Liga das Nações [da Liga B à Liga A]. Procurei chamar jogadores que têm jogado nos respetivos clubes", afirmou o técnico.

O médio ofensivo Dominik Szoboszlai, que em janeiro trocou os austríacos do Salzburgo pelos alemães do Leipzig, é o único jogador da lista que foge ao critério determinado pelo selecionador.

"É a única exceção, tendo em conta que não tem jogado desde que mudou de clube, mas é um dos nossos maiores talentos e um jogador-chave", frisou.

Szoboszlai é um dos três jogadores do Leipzig que integram a pré-convocatória da Hungria, juntamente com o guarda-redes Peter Gulácsi e o central Willi Orbán, destacando-se igualmente os avançados Roland Sallai, que soma oito golos pelo Friburgo na Bundesliga, e Adam Szalai, do Mainz.

A principal surpresa prende-se com a chamada de Janos Hahn, avançado do Paksi, de 26 anos, que é o melhor marcador da Liga húngara, com 22 golos, e ainda não contabiliza qualquer internacionalização.

Destes 30 jogadores chamados por Marco Rossi, quatro serão excluídos da lista definitiva para a fase final da prova, na qual as seleções poderão apresentar-se com 26 jogadores, mais três do que vinha sendo habitual (23), conforme determinou esta semana a UEFA.

A Hungria integra o Grupo F do Euro'2020, juntamente com Portugal, Alemanha e França, sendo que a estreia dos húngaros na competição está marcada para 15 de junho, precisamente diante da formação lusa, em Budapeste.

O Euro'2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, entre 11 de junho e 11 de julho.





- Guarda-redes: Adam Bogdan (Ferencvaros), Denes Dibusz (Ferencvaros), Peter Gulacsi (Leipzig, Ale) e Balazs Toth (Puskas Akademia).

- Defesas: Bendeguz Bolla (MOL Fehervar), Endre Botka (Ferencvaros), Attila Fiola (MOL Fehervar), Szilveszter Hangya (MOL Fehervar), Akos Kecskes (Lugano, Sui), Adam Lang (Omonia Nicosia, Chp), Gergo Lovrencsics (Ferencvaros), Willi Orbán (Leipzig, Ale), Csaba Spandler (Puskas Akademia) e Attila Szalai (Fenerbahçe, Tur).

- Médios: Tamas Cseri (Mezokovesdi-Zsory), Daniel Gazdag (Honved), Filip Holender (Partizan, Ser), Laszlo Kleinheisler (Osijek, Cro), Adam Nagy (Bristol, Ing), Loic Nego (MOL Fehervar), Andras Schafer (DAC, Svq), David Siger (Ferencvaros) e Dominik Szoboszlai (Leipzig, Ale).

- Avançados: Janos Hahn (Paksi), Nemanja Nikolics (MOL Fehervar), Roland Sallai (Friburgo, Ale), Szabolcs Schon (FC Dallas, EUA), Adam Szalai (Mainz, Ale), Kevin Varga (Kasimpasa, Tur) e Roland Varga (MTK).