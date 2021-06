Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Portugal-França, 2-2: tê-los no sítio Uma resposta à altura. Portugal reorganizou-se, cicatrizou feridas, olhou o campeão do Mundo nos olhos, equilibrou as forças e… qualificou-se