Abandonado pelo pai, Carrasco abraça seleção da Bélgica: «Não me sinto português»

Yannick Carrasco deixou de ser Ferreira, pois cortou definitivamente o pai, português, da camisola e da sua vida. A mãe, Carmen, aplaudiu a decisão. "Nunca lhe pedi nada, mas é o maior presente que já tive."





Abandonado pelo progenitor aos três anos, Yannick reconhece ter "o temperamento" das suas raízes portuguesas, mas a ligação a Portugal não vai além disso. "Quando és criança e não reparas que o teu pai não está por perto, tudo fica bem. A minha mãe fez o trabalho de mãe e de pai. Tudo o que sou devo-o a ela", disse o jogador belga numa entrevista ao jornal 'El Mundo'.O extremo do Atlético Madrid foi convidado a jogar por Portugal na juventude, mas nunca teve dúvidas: "Não em sinto português. Formei-me no Genk, escolhi a Bélgica e quero ganhar este Europeu."O jogo com Portugal vai ser especial, pois joga-se no país da mãe. "Ainda tenho família em Sevilha, mas os meus parentes mais próximos estão na Bélgica. O jogo contra Portugal, em Espanha, é especial para mim, não apenas pela minha vida privada."